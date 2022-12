CdM 2022, EdF : l'hommage de Didier Deschamps à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

A la veille de la rencontre comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Monde au Qatar, face à la Pologne, Didier Deschamps a tenu à rendre un vibrant hommage à son capitaine Hugo Lloris, qui va devenir dimanche le joueur le plus capé des Bleus à égalité avec Lilian Thuram : «Vous connaissez Hugo. Au-delà de ce plaisir et de la valeur symbolique que signifie le match de demain pour lui, l'équipe de France est plus importante avec son objectif. Il va égaler Tutu que je connais bien, les records sont faits pour être battus. On parle de deux joueurs exemplaires. Tous les records ont une signification et ce record est parlant», a expliqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Avec 142 sélections dès demain, le gardien tricolore va rentrer un peu plus dans la légende de l'Equipe de France. En cas de succès face à la Pologne, Lloris pourrait même devenir officiellement le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection durant ce Mondial qatari.