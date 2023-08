Un nouveau scandale autour des paris sportifs éclate en Angleterre

Le type d’affaire qui devient monnaie courante en Angleterre. Alors que le transfert de Lucas Paqueta à Manchester City a été remis en cause en raison de paris sportifs suspects impliquant directement le Brésilien, un nouveau scandale vient d’éclater au grand jour outre-Manche. Selon le Daily Mail, Dean Snedker et Lewis Wilson, deux anciens coéquipiers d’Ivan Toney à Northampton Town (actuellement en League Two) font l’objet d’une enquête de la Fédération Association (FA) pour des infractions potentielles en matière de paris sportifs.

Le tabloïd britannique rapporte que les deux joueurs sont suspectés par la FA d’avoir placé à deux plus de 1200 paris sur des matchs entre mars 2017 et octobre 2022. Les enquêteurs de la FA auraient découvert des enregistrements téléphoniques révélant des conversations entre eux et ce dans la continuité de l’enquête menée à l’égard de l’attaquant de Brentford. Pour rappel, l’international anglais a été suspendu 8 mois de toute activité liée au football pour son implication dans une affaire de paris sportifs douteux.