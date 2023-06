Suisse - France : les compositions officielles

Objectif première place pour les Bleuets. La France affronte la Suisse à 20h45 ce soir, pour son dernier match de poule dans cet Euro Espoirs. Vainqueurs de leurs deux premiers matches contre l’Italie (2-1) et la Norvège (1-0), les hommes de Sylvain Ripoll veulent enchaîner contre les Suisses pour terminer en tête du Groupe D, même si un nul suffirait à assurer la qualification pour les quarts de finale.

Pour cette affiche, Ripoll titularise Rayan Cherki en n°10, derrière Gouiri et Barcola. Thuram, Caqueret et Koné forment le milieu de terrain devant Nkounkou, Lukeba, Badé et Kalulu. Chevalier est dans les buts. Côté suisse, Amdouni sera en pointe du 4-2-3-1 devant Ndoye, Imeri et Males. Rieder et Jashari protègent la charnière composée de Stergiou et Amenda.

Les compositions

Suisse : Saipi - Blum, Stergiou (cap.), Amenda, Vouilloz - Jashari, Rieder - Males, Imeri, Ndoye - Amdouni

France : Chevalier - Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou - Koné, Caqueret (cap.), Thuram - Cherki - Barcola, Gouiri