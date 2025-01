Le RC Lens annule l’arrivée de Pau Lopez !

Énorme coup de théâtre dans le mercato du RC Lens. Hier soir, les Sang et Or avaient réglé le dossier du gardien. Alors que Brice Samba était en partance pour la Bretagne afin d’y passer sa visite médicale avec le Stade Rennais, les champions de France 1998 annonçaient l’arrivée du gardien espagnol appartenant à l’Olympique de Marseille, Pau Lopez (30 ans).

«Du "sang et or" catalan aux Sang et Or ! Fort de sa grande expérience du haut niveau (360 matchs dont 48 en compétitions européennes), l’international espagnol (2 sélections) Pau Lopez rallie l’Artois. Doté d’excellents réflexes et d’un bon jeu au pied, le gardien de 29 ans est prêté par l’Olympique de Marseille, jusqu’en juin 2025, avec option d’achat». 24 heures plus tard, coup de tonnerre. Pau Lopez a déjà fait ses valises.

Qui pour épauler Koffi ?

«Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature», indique le communiqué du RCL.

Un revirement de situation qui oblige Lens à se remettre en quête d’un portier. Et vite. Brice Samba s’est en effet officiellement engagé avec le Stade Rennais ce mercredi et la piste Jean Butez est morte puisque le Français a filé à Côme. Hervé Koffi est donc parti pour être le portier numéro 1 pendant un petit moment. La direction sportive emmenée par Pierre Dreossi doit vite se remettre en quête d’un nouveau gardien.