3 espoirs du PSG choisissent l'Algérie

Depuis quelques mois, la fédération algérienne de football a mis en place un vaste plan visant à détecter les jeunes binationaux afin qu'ils optent pour l'Algérie dans leur choix de sélection. Après cinq jeunes de l'OM qui ont répondu favorablement, ce sont trois jeunes du PSG qui ont dit oui à la FAF.

Le gardien Yanis Saidani et les milieux de terrain Massinissa Oufella et Hussayn Touati ont officialisé la nouvelle sur leur compte instagram de rejoindre les Fennecs. Il faut encore que le PSG accepte de les libérer pour les 22 et 25 octobre, dates des prochains rendez-vous de l'Algérie U20 pour les qualifications à la CAN 2021 de la catégorie.