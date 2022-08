Fulham – Liverpool : les compositions officielles

Après son succès le week-end dernier contre Manchester City lors du Community Shield (3-1), Liverpool débute samedi sa saison en Premier League par un déplacement à Fulham (13h30, un match à suivre en direct sur notre site). Deuxième la saison dernière, les Reds visent le titre cette année et la victoire est déjà impérative dans un championnat où chaque point perdu est vite rédhibitoire.

Pour ce déplacement à Londres, Jurgen Klopp, privé de nombreux joueurs (Keita, Jota, Jones, Konaté, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas), aligne une équipe assez classique en 4-3-3 avec la charnière Matip-Van Dijk et les latéraux Alexander-Arnold et Robertson. Le capitaine Henderson au milieu sera épaulé par Thiago et Fabinho. Enfin, devant, Firmino est préféré à Nunez avec Diaz et Salah à ses côtés. Côté Fulham, Marco Silva doit composer sans Chalobah et Wilson mais le promu reste fidèle au 4-2-3-1. On retrouve Rodak dans la cage, préféré à Leno, ou encore l'ancien lyonnais Tete en défense. Le Portugais Palhinha, recrue phare des Cottagers, est titulaire dans l'entrejeu. Enfin, Andreas Pereira, arrivé aussi cet été, évoluera en soutien du buteur serbe Mitrovic.

Les compositions officielles :

Fulham : Rodak - Tete, Tosin, Ream, Robinson - Palhinha, Reed - De Cordova-Reid, Andreas Pereira, Kebano - Mitrovic.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Firmino, Diaz