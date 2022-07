Community Shield : Liverpool l'emporte sur Manchester City

Vainqueur de la FA Cup, Liverpool rencontrait son meilleur rival Manchester City, champion d'Angleterre en titre, dans le cadre du Community Shield 2022. Pour cette affiche de gala, Jürgen Klopp décidait d'aligner son équipe dans un 4-3-3 typique du coach allemand, avec notamment une animation offensive reposant sur le trio Salah, Firmino et Diaz. À City aussi, Pep Guardiola décidait de faire confiance à un 4-3-3, avec cependant plus de certitudes, et la première titularisation - en match officiel - d'Erling Haaland. Si les Reds ont connu des difficultés durant leur pré-saison (avec notamment une défaite 4-0 face à Manchester United), les Cityzens, eux, ont consécutivement disposé du Club América et du Bayern Munich.

Dans un King Power Stadium de Leicester sous tension, Mohamed Salah venait immédiatement mettre le feu au côté gauche de Manchester City qui semblait débordé par les jambes de feu de l'Égyptien. L'ailier droit allumait d'ailleurs la première mèche sur une frappe dans le petit filet (3e), avant que Kevin de Bruyne ne lui réponde sur une frappe contrée par Virgil van Dijk (8e). Dominé par le pressing incessant des Reds, Manchester City concédait plusieurs occasions (14e, 19e), avant de finalement céder sur un centre en première intention de Trent Alexander-Arnold, détourné dans ses filets par Nathan Aké (21e, 1-0). Réveillés par cette ouverture du score, les Skyblues semblaient retrouver des couleurs, multipliant les tentatives pour égaliser, par le biais de Riyad Mahrez (31e, 34e) et d'Erling Haaland (33e). Au terme d'une fin de première période plus équilibrée, les hommes de Jürgen Klopp revenaient cependant aux vestiaires avec un but d'avance.

Des recrues décisives pour leur première

Dès la reprise de la seconde période, les hommes de Pep Guardiola avaient l'opportunité d'égaliser sur un geste mal conclut par Riyad Mahrez (47e). À l'image des 45 premières minutes, Liverpool imposait un pressing de tous les instants à son adversaire qui, pour sa part, essayait de multiplier les phases de possession. À l'heure de jeu, Pep Guardiola et Jürgen Klopp offraient leurs premières minutes en match officiel à leurs recrues Julián Álvarez (58e) et Darwin Núñez (59e), ce dernier qui s'est récemment offert un quadruplé face au RB Leipzig à l'occasion d'un match amical entre Liverpool et l'écurie allemande.

À peine entrés, les deux joueurs se distinguaient. L'Uruguayen avait d'abord l'occasion de doubler la mise, mais venait buter sur le portier de Manchester City (64e), quand l'Argentin transformait sa première opportunité, profitant d'un ballon mal négocié par Adrián (70e, 1-1). Paraissant plus émoussés que leurs adversaires, les joueurs de Liverpool ont semblé quelque peu lever le pied, ce qui aurait pu profiter à l'équipe de Pep Guardiola. Ce sont cependant bien les Reds qui doublaient la mise, par Salah, après que Rúben Dias ait concédé un penalty sur une tête de Núnez détournée du bras (83e, 2-1). La fin du match aurait pu être encore plus folle si le but d'Erling Haaland n'avait pas été refusé pour un ballon sorti du terrain quelques secondes auparavant (90e+2). Mais c'est finalement son pendant offensif des Reds, Darwin Nùñez, qui venait crucifier City dans les arrêts de jeu (90e+4, 3-1). En toute fin de match, le Norvégien propulsait un ballon sur la barre, ne parvenant pas à réduire la marque (90e+6). Liverpool remportait finalement ainsi cette centième édition du Community Shield.