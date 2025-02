Zinédine Zidane va ouvrir un nouveau complexe sportif

Sans activité dans le monde du football depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane continue d’étendre son panel de complexes sportifs "Z5". Après Aix-en-Provence, Istres et Turin, le champion du monde 1998 a annoncé la création d’un nouveau complexe à Toulougues, près de Perpignan. Selon l’Indépendant, ZZ prévoit d’investir plus de 5 millions d’euros dans la création de ce centre regroupant padel et foot à 5 dans les Pyrénées-Orientales.

«La position stratégique de Toulouges, la proximité avec l’Espagne, l’autoroute A9, avec les zones économiques Naturopole, Grand Saint-Charles, mais aussi le cadre environnemental de la ville sont autant d’atouts qui ont facilité les échanges entre la marque et le maire Nicolas Barthe», peut-on lire dans un communiqué. Un empire du foot à 5 qui s’étend pour le potentiel futur sélectionneur des Bleus.