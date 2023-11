EdF : la réponse cinglante de Didier Deschamps à Luis Enrique

Samedi soir, l’équipe de France s’est régalée en étrillant Gibraltar (14-0). Une victoire cuisante dans laquelle Kylian Mbappé s’est offert un triplé, dont un but exceptionnel du milieu de terrain ou presque pour lober le gardien adverse. Après la rencontre, Didier Deschamps a été interrogé par Bixente Lizarazu à propos de la performance de son capitaine. Et il s’est montré pour le moins taquin. «Non, j’attends beaucoup plus de lui», lâche le sélectionneur des Bleus, faisant référence aux critiques émises par Luis Enrique après le hat-trick de Mbappé face à Reims.

«Kylian, au-delà de ce qu’il a fait et est capable de faire, mettre ce triplé… il est totalement impliqué sur le terrain et dans son rôle de capitaine aussi. Cela le responsabilise vis à vis du groupe, il le fait parfaitement, secondé par Antoine (Griezmann) aussi», complète Didier Deschamps en conférence de presse. «Dans la gestion, la communication, je ne dis pas que ce n’est pas bien ce que Luis Enrique a fait, je peux le faire différemment. Ça peut arriver. Dans le management, il y a différentes choses. Chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que mes joueurs savent ce que j’attends d’eux. Parler aux joueurs en passant par les médias… chacun fait comme il le sent sur le moment.» Une réponse forte de la part du sélectionneur français qui comme souvent, prend la défense de ses joueurs.