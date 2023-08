Chelsea : Mauricio Pochettino veut encore des recrues

Malgré les arrivées de Christopher Nkunku et Nicolas Jackson, Chelsea peine à se montrer efficace devant les cages adverses. Avec la blessure de l’international français, l’entraîneur argentin des Blues, Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur de nouveaux renforts sur ses lignes offensives, histoire de pouvoir s’assurer une plus grande diversité.

«Ce n’est pas facile en ce moment de trouver le bon profil. Nous sommes en train de travailler pour voir si nous pouvons ajouter des joueurs dans ce secteur (offensif). C’est difficile, mais mes dirigeants travaillent très dur pour ajouter des recrues. Si ce n’est pas possible, nous devrons attendre que Nkunku et Broja soient prêts et nous avons l’aide de Mason (Burstow)», a déclaré l’ancien entraîneur du PSG pour le site talkSPORT.