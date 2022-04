Pronostic Strasbourg - PSG, cote et compos probables

Après le match nul obtenu à domicile face au RC Lens, suffisant pour décrocher leur 10e titre de Champion de France - égalant ainsi l'AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison, à quatre journées de la fin du championnat. Restant sur cinq matches sans défaite (4 victoires, 1 nul), les hommes de Mauricio Pochettino auront à cœur de terminer la saison sur une bonne note, et cela passera par un succès en terres strasbourgeoises. Du côté du Racing, actuel cinquième du championnat et à seulement trois points du podium, une victoire lui permettrait de revenir à hauteur de la troisième place, occupée par le Stade Rennais et qualificative pour la Ligue des Champions. Défaits à Lille le week-end dernier, les hommes de Julien Stéphan restaient néanmoins sur 11 matches sans le moindre revers (5 succès, 6 nuls) et aimeront donc se relancer devant le public de la Meinau.

Si le Paris Saint-Germain est une véritable forteresse à domicile, il est un peu moins dominant en dehors de ses bases. En témoignent ses trois défaites de rang entre février et mars en championnat (Nantes, Nice, Monaco), entresemées d'une élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Néanmoins, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont relancés en étant invaincus sur le mois d'avril, scellant le sort du championnat face aux Sang et Or. Malgré cette série positive, le club de la capitale n'a enregistré qu'un seul clean-sheet sur ses cinq dernières rencontres, c'était face à l'Angers SCO (3-0). Auteur de 21 buts, le duo alsacien composée d'Ajorque et l'ancien du club Gameiro pourrait donc inquiéter l'arrière-garde parisienne. Face à une attaque du Racing plus dangereuse (55 buts marqués, 4e ex aequo avec Monaco), le PSG devrait donc s'imposer sans pour autant garder sa cage inviolée...

S'il y a bien un joueur du PSG en forme depuis plusieurs semaines, c'est bien le numéro 7 Kylian Mbappé. En pleine quête du titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, le Parisien n'a qu'une unité d'avance (21 buts) sur le Rennais Martin Terrier, qui recevra l'AS Saint-Etienne ce week-end. En plus de cette bataille, l'attaquant de 23 ans est également le meilleur passeur du championnat, avec 14 passes décisives au compteur. Des statistiques qui pourraient donc le récompenser du titre de meilleur joueur sans la moindre contestation. Mbappé a déjà inscrit 7 buts sur ses 5 derniers matches, dont 4 réalisations sur ses deux derniers déplacements. Le voyage en Alsace sera une bonne opportunité pour lui de creuser l'écart avec son dauphin breton, bien aidé par ses acolytes en attaque Lionel Messi et Neymar, et ainsi offrir un 25e succès au club de la capitale en championnat.

Lorsqu'ils fouleront la pelouse de la Meinau ce vendredi soir, les hommes de Mauricio Pochettino joueront le 37e match de l'histoire du club face au Racing Club de Strasbourg depuis leur première en 1993. Depuis, le Paris Saint-Germain a déjà remporté 25 confrontations pour seulement 4 défaites et 7 scores de parité. Pourtant, après leur dernière montée dans l'élite à l'été 2017, le Racing a posé pas mal de problèmes aux Parisiens, remportant même leur premier duel à domicile (2-1), avant de les tenir en échec à deux reprises depuis. Cependant, le PSG a su se sortir de cette «malédiction» au fil des saisons, avec quatre succès de rang en Ligue 1 depuis la saison 2019/2020. Quand on sait que le champion de France cette saison se doit d'enchaîner les victoires pour se réconcilier quelque peu avec ses supporters, en colère depuis la déroute en Ligue des Champions.

Les compos probables de ce Strasbourg-Paris SG

La composition probable du RC Strasbourg-Alsace signée Julien Stéphan

RCSA : Sels - Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku, Caci - Thomasson, Sissoko, Prcic - Gameiro, Ajorque

Absents : Aholou, Waris, Doukoure, Kandil (blessés)

Incertain : Liénard (malade)

La composition du Paris Saint-Germain signée Mauricio Pochettino

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Danilo, Verratti , Mendes - Messi, Mbappé, Neymar

Absents : Gueye (suspendu), Paredes, Draxler, Diallo, Icardi, Dagba (blessés/reprise)

Incertain : Aucun