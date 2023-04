MU : Erik ten Hag attaque la Premier League après la blessure de Marcus Rashford

La suite après cette publicité

Titulaire ce samedi après-midi lors de la victoire de Manchester United face à Everton (2-0), Marcus Rashford a finalement dû céder sa place à 10 minutes de la fin de la rencontre. Visiblement touché aux adducteurs, l’international anglais a grimacé au moment de quitter la pelouse, de quoi inquiéter à 5 jours de la réception du Séville FC en 1/4 de finale aller d’Europa League. Après la rencontre, Erik ten Hag a semblé inquiet pour son joueur, et a pointé du doigt la programmation surchargée établie par la Premier League.

«Nous devons encore attendre, mais ça n’a pas l’air bon, a commenté le technicien néerlandais au sujet de l’Anglais, passeur décisif sur le but d’Anthony Martial. Encore une fois, cela est dû à la programmation… Nous devons protéger nos joueurs. On ne peut pas jouer 3 matches en 6 jours. Pourquoi la Premier League nous-a-t-elle donné le match du dimanche en fin de journée et celui du samedi en début de journée ? Il y a un risque et maintenant on se retrouve dans cette situation avec Rashford, a-t-il déploré. Tout le monde veut les meilleurs joueurs sur le terrain et le meilleur spectacle, mais il faut les meilleurs joueurs pour ça.»

