Le top 10 des transferts les plus chers du mercato hivernal 2022

Le mercato hivernal a refermé ses portes et de nombreux transferts ont été réalisés en l'espace d'un mois. Les clubs ont dépensé à foison et l'impact de la Premier League est toujours aussi marqué. Sur les 10 plus gros transferts, sept concernent des arrivées dans la Perfide Albion. Côté Ligue 1, Romain Faivre vers l'Olympique Lyonnais (13e, 15M€), Vanderson vers Monaco (22e, 11M€) et Jens Cajuste vers le Stade de Reims (26e, 10M€) sont les principaux mouvements. Certains transferts se sont négociés à des prix encore plus exorbitants. C'est le cas de celui de Dusan Vlahovic. Le buteur serbe qui compte 20 buts et 4 offrandes en 24 matches cette saison a quitté la Fiorentina pour un autre club historique du championnat. Ainsi, la Juventus n'a pas hésité et a posé 81,6 millions d'euros sur la table pour le faire signer. Un gros coup qui est loin devant du deuxième plus gros transfert de l'hiver. Parti de Manchester City pour le FC Barcelone, Ferran Torres a coûté pas moins de 55 millions d'euros au club catalan. Les Blaugranas ont frappé fort malgré des finances limitées. Liverpool s'est aussi renforcé en attaque en payant 45 millions d'euros au FC Porto pour faire venir le Colombien Luis Díaz.

La suite après cette publicité

Juste derrière, on retrouve un ancien joueur de Ligue 1 puisque Bruno Guimarães arrive au quatrième rang après son départ de l'Olympique Lyonnais pour Newcastle contre 42,1 millions d'euros. Newcastle a aussi lâché 30 millions d'euros pour faire venir Chris Wood de Burnley (5e plus gros transfert). Une somme équivalente à celle dépensée par Aston Villa pour recruter le Français Lucas Digne en provenance d'Everton. Les Toffees justement ont investi 23,5 millions d'euros pour remplacer l'ancien Lillois et Parisien. Le club basé à Goodison Park a misé sur l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko. Remplaçant Sardar Azmoun parti au Bayer Leverkusen, le Zenit a mis le paquet avec 20 millions d'euros dépensés pour attirer le jeune buteur brésilien Yuri Alberto de l'Internacional SC. Au neuvième rang, on retrouve Rodrigo Bentancur parti de la Juventus pour Tottenham contre 19 millions d'euros. Enfin, Julian Alvarez est dixième avec un transfert estimé à 17 millions d'euros pour partir de River Plate pour Manchester City.

Le top 10 des plus gros transferts du mercato hivernal 2022 *

1) Dusan Vlahovic (22 ans/Serbie/Fiorentina vers Juventus) : 81,6M€

2) Ferran Torres (21 ans/Espagne/Manchester City vers FC Barcelone) : 55M€

3) Luis Díaz (25 ans/Colombie/FC Porto vers Liverpool) : 45M€

4) Bruno Guimarães (24 ans/Brésil/Olympique Lyonnais vers Newcastle) : 42,1M€

5) Lucas Digne (28 ans/France/Everton vers Aston Villa) : 30M€

5) Chris Wood (30 ans/Nouvelle-Zélande/Burnley vers Newcastle) : 30M€

7) Vitaliy Mykolenko (22 ans/Ukraine/Dynamo Kiev vers Everton) : 23,5M€

8) Yuri Alberto (20 ans/Brésil/Internacional SC vers Zenit) : 20M€

9) Rodrigo Bentancur (24 ans/Uruguay/Juventus vers Tottenham) : 19M€

10) Julian Alvarez (22 ans/Argentine/River Plate vers Manchester City) : 17M€

Seule la part fixe du transfert est comptabilisée (les bonus et les options d'achats ne sont pas comptabilisées) *