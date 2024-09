Mbappé signe en D6 italienne

Il y aura un homonyme de Kylian Mbappé en Italie cette saison. Ce ne sera pas en Serie A, et ce ne sera pas non plus la star des Bleus, ni même l’un de ses proches, mais l’histoire a en tout cas été source de plaisanteries ces dernières heures dans la Botte. Ce mercredi, le club amateur de Trepuzzi Calcio a en effet officialisé sur ses réseaux sociaux l’arrivée de Denis Florian Njanga Mbappé.

La suite après cette publicité

«Avec un immense enthousiasme, le SSD Trepuzzi Calcio est heureux d’annoncer l’arrivée de Denis Florian Njanga Mbappé, attaquant camerounais né en 2000, prêt à enflammer notre attaque», a indiqué le club, pensionnaire de Promozione Girone B (D6 italienne). Le joueur de 24 ans a marqué dès son premier match. Il était auparavant passé par les catégories de jeunes des sélections camerounaises, et par le championnat lituanien.