Ligue 1 : le onze type de la mi-saison de la rédaction FM

La reprise a déjà eu lieu depuis deux week-end mais c’est pourtant bien cette semaine que nous nous retrouvons à la mi-championnat. Après la 17e journée, la rédaction de Foot Mercato a procédé à un vote pour élire son onze type, ainsi que son entraîneur. Il a été demandé à chacun des membres (18 votes ont été récupérés) de donner une équipe dans le schéma de son choix. Pour trancher, il a d’abord fallu ressortir la tactique la plus sollicitée, le 4-2-3-1 en l’occurrence qui s’est imposé face au 4-3-3 à 11 voix contre 6 (1 voix pour le 4-4-2 losange), puis de choisir un joueur par poste. Après le dépouillement à bulletin secret, voici le résultat de nos votes.

La suite après cette publicité

Démarrons par l’entraîneur de cette équipe. Roberto De Zerbi a été élu sans surprise, mais, plus surprenant, pas sans concurrence. Le coach italien a reçu 9 voix. C’est tout de même 50% des suffrages qui lui reviennent. Il devance Luis Enrique (3), Adi Hütter et Bruno Genesio (2) et un duo composé de Christophe Pelissier et de Liam Rosenior, chacun un vote. La rédaction souligne le travail du technicien de l’OM depuis cet été mais n’oublie pas non plus les trous d’air connus face à Auxerre ou Angers par exemple, ni la déconvenue face au PSG. Dans le but, c’est un très joli plébiscite en faveur de Geronimo Rulli. L’Argentin a récolté 15 voix contre 3 pour Lucas Chevalier, seul autre portier cité.

Hakimi, Pacho et Khusanov largement plébiscités

Pour la défense, notre rédaction a semblé être globalement sur la même longueur d’onde, à l’image du poste de latéral droit. Avec 17 bulletins reçus en sa faveur sur 18, Achraf Hakimi a obtenu un raz-de-marée électoral. Dans ce score "stalinien", seul Wilfried Singo a su arracher un vote. Ce fut bien plus discuté à gauche où Nicolas Tagliafico (6) l’a emporté de justesse devant Melvin Bard (5). Preuve que personne ne s’est véritablement dégagée sur cette moitié de saison, les résultats sont très variés. Gabriel Gudmundsson et Nuno Mendes ont tous les deux été cités deux fois, Diego Moreira, Quentin Merlin et Ali Abdi une seule fois. La charnière souffre de moins d’hésitations puisque Willian Pacho (15) et Abdukodir Khusanov (14) ont été sollicités en grande majorité. Ils devancent Wilfried Singo (3), Marquinhos (2) et le duo formé par Thilo Kehrer et Leonardo Balerdi (1).

La suite après cette publicité

On grimpe d’un cran sur le terrain pour passer au double-pivot. Il s’agit donc d’un duo et non pas d’un trio comme souhaité par la rédaction FM à travers le dépouillement. Pour mener ce milieu de terrain, on retrouve évidemment Pierre-Emile Højbjerg, lequel a été particulièrement apprécié durant cette première moitié de saison. Le Danois a récupéré 16 votes. Seules deux personnes ont choisi de ne pas opter pour lui. Pour l’accompagner, on retrouve João Neves, tout simplement le meilleur passeur de notre Ligue 1. Les deux hommes ont pris le dessus sur Denis Zakaria notamment (5) mais aussi Corentin Tolisso (3), Andrey Santos, Vitinha et Tanguy Ndombélé, une voix chacun.

Greenwood, Cherki et Dembélé devant Ben Seghir

On passe à l’animation offensive de cette équipe type de cette première moitié de saison. Sur le côté droit, c’est Mason Greenwood qui l’emporte de manière assez nette, lui qui est tout de même le co-meilleur buteur de L1 avec 11 réalisations. L’Anglais a reçu 13 voix, devant Ousmane Dembélé et Rayan Cherki, qui complète cette ligne créative. Le Parisien et le Lyonnais ont tous les deux récolté 11 bulletins et intègrent ce onze. Avec 7 avis favorables, Eliesse Ben Seghir n’était pas loin d’en faire partie mais doit s’incliner, tout comme Bradley Barcola (4), ainsi que Maghnes Akliouche et Luis Henrique (1). Pour l’attaquant de pointe, il n’y a pas eu de suspense. Jonathan David a fait cavalier seul lors du déballage des enveloppes. Cité à 14 reprises, le Lillois, actuel co-meilleur buteur de notre championnat devance Evann Guessand (3) et Breel Embolo (1).