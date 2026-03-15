Ashley Cole devient officiellement l’entraîneur d’un club italien

Il était annoncé du côté de l’Italie hier par Sky Sport, le voici officiellement nommé à la tête d’un club de Serie B. En effet, Ashley Cole va bien prendre les rênes de Cesena (actuellement huitième de deuxième division italienne), pour permettre à la formation de redresser la barre durant cette deuxième partie de saison, plus ou moins délicate. Dans une vidéo récemment publiée par le club italien sur X, la formation a bel et bien présenté le nouveau technicien — ancien défenseur anglais de taille — et ce, avec une belle annonce.

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Avec le départ de Michele Mignani, l’équipe entre donc dans une nouvelle phase de son exercice 2025-26. Cette bouffée de renouveau, effectuée pour stabiliser le collectif, pourrait rapidement convaincre les supporters et démontrer un nouvel élan au club. Tout reste à faire pour l’Anglais de 45 ans qui n’a jamais découvert le pays en tant que coach.