Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie B

Ashley Cole devient officiellement l’entraîneur d’un club italien

Par Tom Courel
1 min.
Ashley Cole, avec l'équipe U21 anglaise @Maxppp

Il était annoncé du côté de l’Italie hier par Sky Sport, le voici officiellement nommé à la tête d’un club de Serie B. En effet, Ashley Cole va bien prendre les rênes de Cesena (actuellement huitième de deuxième division italienne), pour permettre à la formation de redresser la barre durant cette deuxième partie de saison, plus ou moins délicate. Dans une vidéo récemment publiée par le club italien sur X, la formation a bel et bien présenté le nouveau technicien — ancien défenseur anglais de taille — et ce, avec une belle annonce.

La suite après cette publicité
Cesena FC
✍️ 𝐍𝐞𝐰 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫

🤝 Welcome Mister #Cole

➡️
Voir sur X

Avec le départ de Michele Mignani, l’équipe entre donc dans une nouvelle phase de son exercice 2025-26. Cette bouffée de renouveau, effectuée pour stabiliser le collectif, pourrait rapidement convaincre les supporters et démontrer un nouvel élan au club. Tout reste à faire pour l’Anglais de 45 ans qui n’a jamais découvert le pays en tant que coach.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie B
Cesena
Ashley Cole

En savoir plus sur

Serie B Serie B
Cesena Logo Cesena
Ashley Cole Ashley Cole
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier