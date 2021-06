Dortmund a trouvé le remplaçant de Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund prépare déjà l’après-Jadon Sancho. L’attaquant anglais est de plus en plus proche d’un départ à Manchester United ces dernières heures et la direction allemande semble avoir trouvé son successeur.

Selon les informations de BILD, Donyell Malen (22 ans) est ciblé pour succéder à Jadon Sancho (21 ans). L’attaquant du PSV Eindhoven est considéré comme le remplaçant idéal par la direction du Borussia Dortmund, qui estime que l’homme aux 19 buts en 32 matches d’Eredivisie a toutes les qualités pour réussir en Allemagne. Le PSV attend au moins 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur.