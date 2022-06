Ferran Jutglà quitte le FC Barcelone pour le Club Bruges

C'est fait, Ferran Jutglà quitte le FC Barcelone. L'attaquant a signé pour 4 ans en faveur du Club Bruges contre un transfert estimé à 7 M€, selon Sport. Il avait rejoint les Blaugranas libre de tout contrat il y a deux ans en provenance du voisin de l'Espanyol.

A 23 ans, il lui fallait augmenter son temps de jeu et ça passait par un départ. Cette saison avec le Barça, il aura disputé 8 matches toutes compétitions confondues (401 minutes) pour 1 but et 2 passes décisives. Ses performances avec la réserve ont revanche tapé dans l'œil des recruteurs.