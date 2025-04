Un club inattendu entre en négociations avec Paul Pogba !

Le dénouement est proche pour Paul Pogba (32 ans). Libéré par la Juventus en raison de sa longue affaire liée à sa suspension pour avoir utilisé des produits dopants, La Pioche était alors à la recherche d’un nouveau défi depuis le 11 mars 2025, date à laquelle il pouvait officiellement rejouer au football. Et depuis, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant l’avenir du Champion du monde 2018, qui a préféré prendre son temps et ne pas se précipiter dans un club l’hiver dernier.

«Aujourd’hui, il y a des propositions. Qui viennent d’un peu partout. D’Europe ? D’un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser», avait-il récemment évoqué. Et récemment, un transfert vers la Major League Soccer, aux États-Unis, semblait prendre de l’ampleur. Et selon les informations de The Washington Post et de The Athletic, un club a fait un grand pas vers lui.

Un dénouement proche pour l’avenir de Paul Pogba

En effet, la franchise de DC United détient les droits de découverte du milieu de terrain. Les médias américains affirment également que le club basé à Washington était en pourparlers sur un accord potentiel pour le joueur de 32 ans, qui a été vu à plusieurs matchs de la Major League Soccer. DC United n’a pas souhaité commenter la nouvelle, mais il s’agit d’une grande avancée pour l’actuel 13e de la Conference Est, qui pourrait ainsi frapper un grand coup.

En MLS, un droit de découverte d’un joueur donne à un club la priorité sur sa signature. Pour déterminer si le club peut bénéficier de ce droit, la MLS contacte le club ou les agents du joueur, afin de s’assurer qu’il existe une réelle chance que le joueur rejoigne le club. Ce qui est donc le cas pour DC et Paul Pogba. Une belle avancée donc, sans assurer formellement sa venue, puisque l’ex-de la Juventus est encore libre de s’engager où il le souhaite et ainsi dans un autre Championnat. Mais The Athletic assure que DC United est déterminé à revenir parmi les grands de MLS et est également dans la course pour enrôler Kevin De Bruyne cet été.