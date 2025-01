Paul Pogba fait une annonce sur ses pistes pour le mercato

À 31 ans, Paul Pogba est bientôt de retour sur les terrains. Pour rappel, le milieu de terrain français a été autorisé par la justice à rejouer à partir du mois de mars 2025. Dans moins de deux mois, l’ancien pensionnaire de la Juventus est donc théoriquement sur les pelouses. Annoncé à l’Olympique de Marseille, Pogba est envoyé un peu partout, et même au brésil où le Corinthians semble intéressé.

Ce soir, Pogba a été invité par le steamer AmineMaTue et il a fait le point sur son état physique. « Je me sens grave mieux. J’ai eu du temps pour moi. Mon état physique était connecté avec mon état mental. Avec tout ce qu’il s’est passé, c’était assez compliqué, c’était dur à gérer. Mentalement, quand t’es bien, physiquement, ça ne suit pas. Mais aujourd’hui, ça va ».

«Oui. Il y a des propositions»

Ensuite, le champion du monde 2018 a logiquement été interrogé sur son avenir. L’occasion pour la Pioche de confirmer avoir reçu des offres. « Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il apprécierait si la possibilité de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions se présentait à lui.

« Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ». Le message est passé. Reste maintenant à savoir si une écurie disputant la plus prestigieuses des compétitions européennes tentera le coup ou si tout ce petit monde préfèrera attendre la fin de la saison pour voir si Paul Pogba est toujours apte à jouer au plus haut niveau.