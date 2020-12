La Juventus propose un échange pour convaincre l'OL de lâcher Memphis Depay

La suite après cette publicité

Le feuilleton Memphis Depay ne fait que démarrer. Alors que le mercato ouvre ses portes dans quelques jours, l'OL peut craindre de perdre son attaquant et capitaine. Ce dossier est délicat pour la direction. En fin de contrat dans six mois, le joueur ne prolongera sans doute pas et risque de partir libre en juin prochain. Dans ce cas là, faut-il le vendre avant afin de récupérer une certaine somme d'argent, au risque d'affaiblir l'effectif de Rudi Garcia ?

Surtout que d'après L'Equipe, les Gones demanderont seulement 5 M€ pour racheter la fin de bail de l'international néerlandais. Un prix franchement bas qui ne changera pas de manière spectaculaire le bilan financier de fin de saison du club, à l'inverse d'une qualification en Ligue des Champions, qui rapporte bien plus gros. Forcément face à cette situation, les grands clubs d'Europe flairent la bonne affaire, comme le Barça, déjà intéressé cet été, et la Juventus.

La Juve a proposé Bernardeschi à l'OL

La Vieille Dame semble d'ailleurs assez déterminée à enrôler l'attaquant et apparaît même comme favorite dans ce dossier. C'est à ce poste qu'elle souhaite se renforcer cet hiver. En plus de Depay, elle pense au vétéran Fernando Llorente, libre de tout contrat mais en fin de carrière, ou encore à Arkadiusz Milik, en fin de contrat à Naples dans six mois et écarté de l'effectif pour avoir refusé de prolonger. Problème, De Laurentiis réclame 18 M€ !

Memphis Depay semble être la meilleure solution pour la direction bianconera. D'après La Stampa, elle a même proposé un échange entre le Batave et Federico Bernardeschi, déjà proposé cet été dans l'opération Houssem Aouar mais l'Italien avait refusé. Mais la Juve ne compte toujours plus sur lui cet hiver. La relation entre les deux clubs est bonne depuis longtemps, à l'image du prêt de Mattia De Sciglio cet été. Sans grand temps de jeu dans le Piémont, l'ancien Florentin est en quête d'un nouveau départ, à un an et demi de la fin de son contrat. Milan est aussi intéressé par son profil. C'est maintenant à lui de décider, et un peu à l'OL aussi.