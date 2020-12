OL : un nouveau prix rachitique pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

« Aujourd'hui, je suis ici. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais je ne peux pas parler de ça. Si je commence à réfléchir au futur, je vais me déconcentrer et perdre mes priorités de vue. Pour l'instant, je pense à 100% à Lyon. Pour le futur, on verra ». Il y a quelques jours seulement, Memphis Depay faisait une nouvelle mise au point sur son avenir.

Du côté de l'OL, ce n'est un secret pour personne : l'avenir du Néerlandais va s'écrire loin du Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas lui même a confié avoir plus ou moins baissé les bras en vue d'une potentielle prolongation de sa star, qui espère rejoindre un club plus huppé dans les prochains mois. En revanche, le président rhodanien s'était montré très clair sur un point : « il faut absolument réussir la saison [...] Donc il (Memphis) va rester (finir la saison à Lyon) ».

Des économies sur son salaire

Mais si on se fie aux informations du quotidien l'Equipe en cette matinée de samedi, l'Olympique Lyonnais pourrait avoir revu son plan de départ. Ainsi, les décideurs lyonnais seraient finalement prêts à le vendre pour une somme légèrement supérieure aux cinq millions d'euros. Un petit montant pour le joueur de 26 ans, mais un énorme salaire économisé en temps de crise, puisqu'il émarge à 420.000 euros brut mensuels).

Reste désormais à voir si le FC Barcelone, en énorme difficulté sur le plan financier, sera en mesure d'assumer ce transfert, mais surtout ce salaire. D'autant plus qu'avec les élections du 24 janvier, la direction intérimaire en place préfèrera peut-être laisser la décision au nouveau président. Le club espère en tout cas se séparer de joueurs comme Philippe Coutinho pour libérer de la masse salariale et renforcer des postes prioritaires, dont cette position d'avant-centre où Koeman verrait bien son compatriote...