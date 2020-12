Mercato : le FC Barcelone veut se débarrasser de Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

Entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone, la relation s'avère complexe. Revenu de son prêt au Bayern Munich l'été dernier, le milieu offensif brésilien souhaitait plus que jamais rayonner sous la tunique du Barça. Il faut dire que l'international brésilien n'a jamais vraiment bénéficié du statut d'intouchable en Catalogne tant l'intéressé a évolué sur courant alternatif depuis son arrivée.

Mais cette saison incarnait une sorte de dernière chance pour Coutinho. Soit l'ancien joueur de Liverpool s'impose enfin comme un titulaire indiscutable, soit son avenir s'écrira ailleurs... Tout avait bien démarré pourtant, puisque Ronald Koeman convaincu par les performances du joueur à l'entraînement, décidait de compter sur lui pour démarrer la saison. Si ses matchs face à Villarreal et le Celta ont plutôt été satisfaisants, la suite n'a pas forcément donné raison à Koeman.

Un départ de Coutinho soulagerait les finances du Barça

Résultat, le technicien néerlandais a sorti le Brésilien de son onze type, et on a assisté en parallèle à l'éclosion de Pedri. L'intéressé endosse donc pour le moment un costume de super sub qui ne répond clairement pas à ses attentes. La situation devient donc intenable pour Philippe Coutinho à Barcelone. Et sa direction aurait déjà élaboré une stratégie pour son avenir... Selon les informations du journal catalan Ara, le FC Barcelone souhaiterait vendre Coutinho dès janvier ! Ainsi, Carles Tusquets président intérimaire du Barça, aurait mandaté personnellement le secrétaire technique Ramon Planes pour gérer un dossier devenu trop encombrant pour les hautes sphères catalanes.

Il faut dire que les émoluments astronomiques perçus par le joueur brésilien ne soulagent pas les finances des Blaugranas. Car en cette période électorale au Barça, l'objectif demeure limpide : assainir le plus possible les comptes plongés dans le rouge suite à la crise sanitaire. Se débarrasser d'éléments aux salaires généreux entre donc clairement dans cette stratégie. Et le dénouement des prochaines élections ne devrait pas changer grand-chose pour l'international auriverde. On se rappelle notamment que Joan Laporta l'un des candidats à la présidence du FC Barcelone, avait confié son désir de voir Coutinho s'envoler vers d'autres cieux. Un départ du natif de Rio de Janeiro en janvier permettrait également aux pensionnaires du Camp Nou de se positionner sur les dossiers Memphis Depay et Eric Garcia. Plus que jamais, il restera une sensation d'inachevé entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone...