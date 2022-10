Le mercato de Kylian Mbappé est lancé

La suite après cette publicité

Le feuilleton sur Kylian Mbappé est reparti de plus belle la semaine dernière. Malgré une prolongation signée jusqu'en 2024 (plus une année en option), le champion du monde a finalement toujours des velléités de départ. Il estime que le PSG n'a pas tenu ses promesses, notamment faire partir Neymar et engager un avant-centre pour jouer à ses côtés. Son souhait a même été renforcé par les révélations de Mediapart sur la fameuse armée numérique engagée par le club il y a quelques années.

Il s'est pourtant défendu après la victoire de son équipe dimanche dernier face à l'OM (1-0). «Je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans mais ce n'est pas le cas», affirmait-il.

Le Real et les clubs anglais le scrutent

Il est pourtant très peu probable de le voir poursuivre une année de plus au PSG. Il faut dire qu'il a toujours la cote auprès des meilleurs clubs d'Europe, lesquels tentent de se l'offrir depuis qu'il a explosé à l'AS Monaco. Le Real Madrid n'a pas digéré la volte-face de l'attaquant mais d'après L'Equipe, la pilule finira par être avalée. Mbappé exerce toujours une certaine fascination en Espagne. Durant le Clasico, certains supporters merengues l'ont d'ailleurs insulté. Preuve qu'il agit toujours sur les foules.

En Angleterre également on le surveille car on sait qu'il pourrait débarquer un jour en Premier League. Il est comparé à Erling Haaland, le seul joueur au monde aussi jeune et aussi impactant. On imagine déjà les deux hommes se faire la course aux prochains Ballons d'Or, comme en leur temps Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Manchester City a d'ailleurs rêvé plusieurs fois du Français mais ce n'est désormais plus vraiment possible avec la présence du Norvégien. Il reste donc Liverpool et Chelsea, voire Manchester United si le club se relève, les seuls en capacité d'aligner un transfert à 200 M€...

