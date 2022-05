Moussa Diaby sur les tablettes de Newcastle

Bien aidé par ses recrues hivernales, Newcastle s'est assuré rapidement le maintien en Premier League lors de la deuxième partie d'exercice. Cependant, la saison prochaine, les Magpies auront d'autres projets que d'être mêlés à la lutte pour leur survie en championnat et s'est pourquoi ils devraient s'activer sur le marché des transferts.

En effet, leur entraineur, Eddie Howe, souhaiterait recruter un ailier et le profil de Moussa Diaby lui plairait particulièrement selon The Telegraph. Auteur de 17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayer Leverkusen, le Français, qui est sous contrat jusqu'en 2025, pourrait coûter au moins 50M€. Les joueurs de Leeds, Raphinha et Jack Harrisson, sont également ciblés mais le maintien des Peacocks risque de rendre ces dossiers compliqués.