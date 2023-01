Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Liverpool - Chelsea

La 21ème journée de Premier League offrira un beau duel entre deux équipes prestigieuses du championnat anglais. Ce samedi 21 janvier, Liverpool recevra Chelsea à Anfield Road (13h30). Alors que les deux équipes sont actuellement mal-en-point, même si les Reds sont devant les Blues au classement et qu’ils comptent également un match en moins, la victoire sera cruciale pour la suite de la saison des deux formations. Mohamed Salah pourrait être le grand artisan de cette rencontre s’il endosse le costume de super-héros comme il en a l’habitude. De l’autre côté, Joao Felix ne pourra pas aider Chelsea à cause du carton rouge reçu face à Fulham. Néanmoins, Mykhaylo Mudryk pourrait faire ses grands débuts. Une chose est sûre, cette rencontre s’annonce grandiose !

Et pour cette rencontre prestigieuse de Premier League, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu'à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire de Liverpool contre Chelsea (cote à 1,82)

Face à un concurrent direct pour la lutte aux places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des Champions en fin de saison, les Reds auront à cœur de faire un résultat positif à domicile dans leur antre d’Anfield. Porté par son public, Liverpool a l’occasion de prendre ses distances avec les Blues et peut compter sur son buteur maison, Mohamed Salah. En face, Chelsea est encore en rodage. Les arrivées de Joao Felix et Mykhaylo Mudryk devraient apporter énormément à l’attaque des Blues mais cela pourrait aussi tourner au drame comme la première du Portugais face à Fulham.

Deux buts ou plus Mohamed Salah (cote à 8,00)

Auteur de 17 réalisations en 28 rencontres toutes compétitions confondues, Mohamed Salah est encore et toujours le leader offensif de Liverpool. L’Égyptien devrait être au rendez-vous pour cette affiche prestigieuse que la Premier League a l’habitude de nous offrir. Les supporters des Reds comptent sur leur attaquant vedette pour s’imposer face aux joueurs de Graham Potter. D’autant plus que la défense de Chelsea est assez perméable en ce moment. Sur les 4 dernières rencontres, l’arrière-garde des Blues a encaissé 7 buts. Mohamed Salah devrait donc se régaler dans la surface adverse.

Les deux équipes marqueront-elles : NON (cote à 2,05)

Si l’attaque des Reds, emmenée par Mohamed Salah, habitué de ces grands rendez-vous que peut offrir la Premier League, devrait réussir à trouver la faille dans la défense des Blues, l’inverse ne semble pas du tout si certain. L’attaque de Chelsea n’a tout simplement pas brillé dernièrement. Avec seulement 2 buts lors des 4 dernières rencontres, elle symbolise les mauvais résultats du club londonien actuellement. Rappelons enfin que Joao Felix est absent pour l’occasion. Malgré le spectacle annoncé, pas sûr que Chelsea soit en mesure d’être acteur des festivités, mais peut-être plutôt la victime des pensionnaires d’Anfield.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1.

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue de 100€ en freebets en misant jusqu’à 100€, que ton pari soit perdant ou gagnant, et 10€ sans dépôt en utilisant le code FML1 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur Liverpool - Chelsea et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FML1" pour profiter 10€ de freebets et du bonus de bienvenue : jusqu’à 100€ en freebets, en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant.

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 100€ en freebets, en misant jusqu’à 100€ sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici une victoire de Liverpool coté à 1,82.

, ici une victoire de Liverpool coté à 1,82. Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur cette éventualité pour tenter de gagner 182 €.

Que votre pari soit gagnant ou perdant, vous avez la garantie de récupérer 100€ de freebets pour continuer à miser !

(*cotes soumises à variations)

(** offre valable pour toute première inscription)