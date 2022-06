Javier Tebas espère voir Robert Lewandowski au Barça

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce lundi à Madrid, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la possible arrivée de l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski au FC Barcelone. Le dirigeant de la ligue espagnole a expliqué qu’il avait bon espoir que le Polonais de 33 ans s’engage avec Barcelone cet été. Tebas a également affirmé qu’il était convaincu que si les Blaugranas activaient les « leviers économiques » qui ont récemment été approuvés par la direction barcelonaise, ils pourraient faire signer l’international polonais (132 sélections, 76 buts).

« J'espère que Lewandowski jouera pour Barcelone et dans un bon championnat. J'espère que ces leviers qu'il a activés le feront atteindre Barcelone, car c'est une légende du Bayern Munich et du football européen. Si ce qu'ils ont approuvé dans les assemblées est exécuté, il pourra jouer pour Barcelone. Il y a un intérêt et s'il exécute ces leviers, il pourra signer », a déclaré Tebas au sujet de Lewandowski qui a disputé la saison dernière 46 matches avec le Bayern, inscrit 50 buts et délivré 7 passes décisives.