JT Foot Mercato : le Barça accélère sur le mercato

Le FC Barcelone sur tous les fronts

D'après Sport, le Barça est proche de tomber d'accord avec Manchester United pour la vente de Frenkie de Jong. Une opération qui avoisinerait les 80 M€, l'espoir étant de boucler le transfert avant le 30 juin prochain. Ce qui permettra au club catalan de se pencher sur des arrivées, notamment celle de Robert Lewandowski dont une offre de 40 M€ devrait parvenir aux dirigeants munichois. Le serial buteur polonais pourrait être associé à un certain Mohamed Salah. Ne parvenant pas à se mettre d'accord sur sa prolongation, Liverpool aurait décidé de s'en séparer cet été. Mais les 75M réclamés par les Reds devraient calmer les ardeurs du Barça. Bernardo Silva rêve aussi des Blaugranas. Pour le Mundo Deportivo. c’est sûr, le Citizen sera un joueur du FC Barcelone cet été. Le Portugais fera tout pour réaliser son rêve, lui qui a déjà proposé ses services par le passé. Luis Suarez est évoqué comme plan B à Barcelone, quant à Francisco Trincao, il devrait être le successeur d'Ousmane Dembélé en cas de départ.

Chelsea veut s'offrir deux grandes stars en attaque

Le nouveau propriétaire américain de Chelsea Todd Boehly veut frapper fort et a de grandes ambitions pour son premier mercato à la tête des Blues. Selon le Daily Mail, il rêve de s'offrir la doublette Sterling-Dembélé. Concernant Raheem Sterling, une nouvelle offre devrait arriver sur la table des dirigeants de Manchester City. The Telegraph parle d'un chèque compris entre 58 et 69 M€, plus très loin donc des 70M réclamés par les Cityzens. Pour Ousmane Dembélé, il faudra juste se montrant convaincant d'un point de vue financier puisqu'il sera libre dans une semaine. L'option des Blues ne semble en tout cas pas déplaire à Dembouz qui serait ravi de collaborer de nouveau avec Thomas Tuchel.

Hakim Ziyech dans le viseur de l'OM

Si Chelsea arrivait à boucler ces deux gros coups, des joueurs offensif seront forcément poussés vers la sortie. On retrouve en tête de liste le Marocain Hakim Ziyech. Pas forcément dans les plans de Thomas Tuchel, l'intéressé pourrait donc quitter le club londonien sous la forme d'un prêt. De nombreux clubs sont intéressés comme l'AC Milan, l'AS Roma, l'Olympique Lyonnais ou encore l'Olympique de Marseille comme le révèlent nos confrères de 90min. Pablo Longoria est attentif à la situation du joueur de 29 ans, néanmoins, les exigences salariales du joueur pourraient pourrait être un frein. L'intéressé réclame entre 6 et 7 millions d'euros annuels.