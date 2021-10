Blackburn, Chili : la carrière de Ben Brereton Diaz prend un coup de fouet grâce à Football Manager

Décisif. Ce dimanche soir, face au Paraguay (2-0, éliminatoires du Mondial 2022), Ben Brereton (22 ans) mettait le Chili sur la voie du succès. Bien servi en retrait par Mauricio Isla, l'attaquant à la barbe fournie croisait sa frappe pour ouvrir le score. Un joli but - le deuxième en sept sélections avec la Roja - qui alimente un peu plus la légende du pensionnaire de Blackburn Rovers, auteur d'un excellent début de saison en Championship (10 réalisations et 1 passe décisive).

Au milieu de la saison passée, personne n'aurait en effet misé sur une carrière internationale pour le natif de Stoke-on-Trent. Certes, le joueur formé à Manchester United et Stoke City puis passé par Nottingham Forest avait déjà goûté aux joies d'une sélection avec les moins de 20 en Angleterre (septembre 2018). Toutefois, le chemin semblait bouché pour lui au plus haut niveau chez les Three Lions.

Merci Football Manager

Oui mais voilà, il y a quelques mois, alors qu'il donnait une interview pour le média officiel des Rovers, le jeune homme révélait ses origines chiliennes, par sa mère. «Je suis à moitié chilien. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais ma mère (Andrea Diaz) vient du Chili, alors j'ai ses racines», avait-il alors expliqué. La machine était en marche. Un supporter de l'écurie anglaise, qui collaborait avec Football Manager, passait le message aux développeurs du jeu de simulation.

Et l'histoire veut que ce soit par ce biais que la nouvelle a traversé l'Atlantique, la popularité du jeu y ayant poussé les autorités du football local à se renseigner au sujet du buteur. Une fois les démarches effectuées pour qu'il soit éligible à défendre les couleurs de la sélection, l'actuel meilleur artificier de Championship, joueur du mois en septembre, était convoqué pour disputer la Copa América 2021 (1 but et 1 offrande en 5 apparitions). Avec le maillot n° 22 floqué Brereton Diaz sur les épaules.

Un mercato agité à venir

Aujourd'hui titulaire à la pointe de l'attaque chilienne, Ben Brereton, qui avait atterri dans un anonymat complet à Santiago il y a quelques mois, explose définitivement à la face du monde, au point de devenir une icône publicitaire. Il espère désormais emmener la sélection de Martin Lasarte, actuellement 8e au classement, à 6 points des places qualificatives, au Mondial 2022 au Qatar pour poursuivre sa folle progression.

Et avant cela, il aura peut-être changé de cap en club. Selon les médias anglais et chiliens, il promet en effet d'animer les prochains mercatos, son contrat avec Blackburn expirant en effet en juin 2022. Le Séville FC de Monchi se tiendrait à l'affût pour le récupérer, tout comme le Leeds de Marcelo Bielsa. L'irrésistible ascension est clairement en marche !