PSG, Naples : le prix de Victor Osimhen va drastiquement chuter

Ce fut un des feuilletons de l’été dernier, mais surtout, un des transferts les plus surprenants de ces dernières années sur le mercato. En fin de mercato dernier, Victor Osimhen s’engageait avec Galatasaray dans le cadre d’un prêt sec d’une saison. Mal à l’aise à Naples et pas forcément en bonne relation avec Antonio Conte, l’ancien du LOSC a donc décidé de filer en Turquie, le temps de trouver meilleure chaussure à son pied.

Et pour l’instant, tout se passe pour le mieux pour lui en terres stambouliotes. Il a inscrit 5 buts lors de ses 3 derniers matchs avant la trêve internationale, dont un doublé face à Tottenham en Europa League. Au total, il affiche 8 buts et 3 passes décisives en 9 rencontres toutes compétitions confondues avec Galatasaray, où il est déjà devenu une idole.

Un prix bien revu à la baisse

Mais on le sait, si Osimhen est parti en Turquie, c’est parce qu’il n’a pas trouvé preneur auprès de gros clubs de championnats d’élite en Europe. En grande partie parce que les formations intéressées, comme Chelsea ou le PSG, n’avaient pas l’intention de s’aligner sur les demandes XXL de Naples et de son sulfureux président Aurelio De Laurentiis. On évoquait effectivement des sommes dépassant les 100 millions d’euros, et Naples était en position de force puisque la clause libératoire du joueur était jusqu’ici de 130 millions d’euros.

L’été prochain en revanche, il sera moins cher. Comme l’explique la Gazzetta dello Sport, la clause libératoire du joueur passera à 75 millions d’euros l’été prochain, comme cela avait été pacté lors de sa dernière prolongation de contrat. Une somme a priori plutôt abordable pour les plus gros clubs européens, qui déboursent déjà régulièrement ces sommes pour des joueurs offensifs chaque été. Le PSG et les autres clubs intéressés sont prévenus…