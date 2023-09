Man Utd : le milliardaire Sir Jim Ratcliffe prépare une nouvelle offre de rachat

En voici un dossier qui traîne depuis de longs mois. Alors que Manchester United a pris 3% à Wall Street, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe de l’entreprise Ineos, qui détient déjà l’OGC Nice en France, va préparer une nouvelle offre de rachat des Red Devils, d’après les informations de Bloomberg. Il cherche à répondre aux préoccupations concernant les conditions de l’offre future, selon ces même sources. Pour rappel, Jim Ratcliffe avait déjà présenté plus tôt cette année une proposition visant à acquérir 69% des actions de Manchester United détenues par la famille américaine Glazer, qui avait officiellement mis en vente le club anglais.

En effet, la question des actionnaires minoritaires du groupe de rachat, composé notamment de Lindsell Train, Ariel Investments LLC et Eminence Capital, n’avait pas encore été évoquée dans les discussions pour cette transaction. Monsieur Ratcliffe va donc devoir redessiner les termes de son offre en discutant avec toutes les parties concernées. Toujours selon Bloomberg, un groupe d’investisseurs qatariens dirigé par le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani est toujours en course, dans le cadre de ce qui serait l’une des plus grosses transactions jamais réalisées dans le monde du sport.