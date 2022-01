JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens à Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United en ébullition

Mercredi matin, le Daily Mirror révélait que 11 joueurs de Manchester United ne se sentaient plus en odeur de sainteté au sein du club mancunien et surtout avec le nouveau coach, Ralf Rangnick, et aimeraient donc quitter Old Trafford cet hiver. Parmi eux, Jesse Lingard ou encore Dean Henderson. Le premier devrait voir West Ham tenter de revenir le chercher comme la saison dernière alors que le second serait suivi par l'Ajax. Donny Van de Beek et Éric Bailly voudraient, eux aussi, faire leurs valises. Pour Cristiano Ronaldo, cela est différent. Mais le Portugais aurait prévenu ses dirigeants que si le prochain coach n'était pas à son goût, il n'hésiterait pas à partir l'été prochain. Dans le sens des arrivées, Boubacar Kamara (Marseille), Ruben Neves (Wolverhampton), Dan-Axel Zagadou (Dortmund) ou encore Ousmane Dembélé (FC Barcelone), dans le cadre d'un possible échange avec Anthony Martial, sont dans le viseur. Bref, ça va bouger jusqu'au 31 janvier à MU.

L'Atlético sur Mukiele

À la recherche d'un latéral droit après le départ de Kieran Trippier à Newcastle (voir plus bas), l'Atlético de Madrid aimerait décidément beaucoup les Français. Après la piste Djibril Sidibé de Monaco, les Colchoneros auraient jeté leur dévolu sur l'arrière droit du RB Leipzig, Nordi Mukiele, selon les informations de L'Équipe. D'après le quotidien français, les champions d'Espagne en auraient fait leur priorité à ce poste, mais ils vont devoir se montrer très très convaincants pour l'attirer. En effet, ni le joueur ni le club allemand ne souhaite se séparer alors que le contrat du tricolore court jusqu'en juin 2023 en Allemagne.

Les officiels de la journée

Les clubs anglais se sont activés en ce vendredi. Newcastle a fait signer sa première recrue de l'hiver et même du nouveau projet saoudien tout court. Kieran Tirppier (Atlético de Madrid) s'est engagé pour deux ans et demi. Les Magpies auraient déboursé 30 M€ pour cette opération. De son côté, Aston Villa a obtenu le prêt de l'indésirable brésilien du FC Barcelone, Philippe Coutinho. Il est prêté 6 mois avec une option d'achat. Krzysztof Piatek est de retour en Italie. L'attaquant polonais revient en Serie A où il s'est engagé avec la Fiorentina. Des nouvelles aussi de l'ancien Lyonnais, Emanuel Mammana. Le défenseur central vient de résilier son contrat avec le Zénith. Enfin, en France, Angers a prêté Frank Magri (22 ans) à Bastia et Antonin Bobichon à Nancy.