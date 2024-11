PSG : Luis Enrique veut voir Luis Campos rester

Lié initialement au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Luis Enrique a décidé d’étendre son bail dans la capitale jusqu’en 2027. C’est en tout cas la tendance actuelle. Sa prolongation pourrait être accompagnée de celle de Luis Campos, conseiller sportif du club parisien. Même si, pour le moment, rien n’est acté et que les discussions se poursuivent. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant PSG-Lens, Luis Enrique espère voir le Portugais rester à ses côtés, à Paris.

« J’ai un contact quotidien avec Luis Campos. Si on ne se voit pas, on est au téléphone, mais on se voit plutôt physiquement. J’ai commencé ce projet avec lui, j’ai fait mon entretien avec lui. C’est évident qu’on ne sait pas ce qu’il va se passer, mais j’espère que le futur s’écrira avec lui et toute son équipe. (…) Moi, je me sens bien depuis mon arrivée. J’ai pu planifier avec Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi les signatures. Il y avait déjà des joueurs recrutés, des joueurs sont partis et d’autres arrivés. Je me sens peut-être plus à l’aise maintenant, mais c’est peut-être parce que je ne suis pas nouveau et que je connais les joueurs et les personnes impliquées. Mais la saison passée, je la considère comme très positive », a expliqué le technicien ibérique.