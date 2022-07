Bayern : les vérités de Thomas Müller sur le départ de Robert Lewandowski

Dans les colonnes de Bild, le milieu offensif Thomas Müller a été interrogé sur le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Ce dernier reste le meilleur buteur de l'histoire du Bayern Munich et son absence peut avoir des conséquences importantes sur les résultats du club bavarois. Cependant, le joueur allemand rappelle que le football se joue à 11 : « Nous n'allons pas jouer à dix juste parce que Lewy est parti. Maintenant, il y aura des chances et des chances pour les autres joueurs. Peut-être que nous marquerons moins, mais cela ne signifie pas que nous ne réussirons pas en tant qu’équipe. »

L'international allemand de 32 ans s'est également exprimé sur le départ de son ami : « Toutes les parties ont décidé que Lewy devait quitter le club (…) il y avait de bonnes raisons à cela. » De plus, Müller parle de la relation particulière qu'il avait avec le joueur polonais : « On avait un lien particulier sur le terrain (…) c'était quelque chose qui se développait, ça ne s'est pas posé tout de suite quand il est arrivé de Dortmund , on a travaillé dessus, à chaque instant, on savait où était l'autre. »