Cole Palmer nommé joueur de l’année en Angleterre

C’est décidément une saison en or pour le jeune Anglais. Auteur d’un début d’exercice tonitruant sous les couleurs de son club de Chelsea, Cole Palmer va pouvoir ajouter un nouveau trophée dans son armoire. En effet, le milieu de terrain de 22 ans vient tout juste d’être nommé «Joueur anglais de l’année 2023-24» par sa Fédération.

Auteur d’un quadruplé spectaculaire en première période face à Brighton (4-2), le 28 septembre dernier, Cole Palmer a déjà séduit les fans et les observateurs du football britannique. En Premier League, l’ancien Citizen est également le joueur le plus décisif depuis son arrivée à Chelsea, avec ses 28 buts et 16 passes, devant un certain Erling Haaland. Une belle lancée qu’il n’est pas près d’arrêter.