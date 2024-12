FIFA-The Best 2024 : les réactions de Neymar et Benzema au sacre de Vinicius Jr

Ce n’est peut-être pas le Ballon d’Or en termes de prestige et de médiatisation, mais une récompense individuelle fait toujours plaisir. C’est ce qu’a dû se dire Vinicius Jr ce soir, après avoir reçu le prix FIFA-The Best du meilleur joueur de l’année 2024. Un sacre qui n’est pas passé inaperçu, et Karim Benzema ainsi que Neymar ont tenu à féliciter la star du Real Madrid.

« Bien joué mon petit ! Amplement mérité ! Très heureux pour toi, continue comme ça ! », a écrit l’attaquant d’Al-Hilal et de la Canarinha sur son compte Instagram. Pour sa part, le Français a qualifié son ancien coéquipier de « numéro 1 », avec les emojis flamme qu’il apprécie tellement, en story Instagram également.