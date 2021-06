adidas révèle la X Speedflow pour Lionel Messi !

C'est une grande nouvelle qui vient de tomber sur la planète des équipementiers de football puisque Lionel Messi devient ambassadeur du silo X d'adidas. À quelques jours de la Copa America derrière laquelle la Pulga court depuis tant d'années, la marque aux trois bandes dévoile la X Speedflow, nous donnant un premier aperçu de la nouvelle génération de son silo de vitesse qui était jusque là principalement incarné par Mohammed Salah.

Le numéro 10 de l'Albiceleste devient donc le nouvel ambassadeur de la X et abandonne par conséquent le silo Nemeziz, qui disparaît, comme les rumeurs l'annonçaient depuis quelques mois. Ce premier coloris de la nouvelle X est totalement dédié à l'Argentin et nous ramène à ses débuts professionnels, et plus précisément à l'année 2007 et au fameux match de Coupe du Roi face à Getafe où le jeune Lionel Messi inscrit l'un des plus beaux buts de tous les temps, imitant Diego Maradona.

Remplie de nostalgie, la X Speedflow est calquée sur la F50.7 Tunit portée face à Getafe. On retrouve donc un coloris bronze métallique avec les trois bandes adidas noires. Cette nouvelle paire est également totalement personnalisée pour le génie du FC Barcelone. Au niveau du talon se trouve le logo signature de la Pulga avec l'imprimé « Messi 10 » en jaune alors que l'on retrouve le même logo au niveau de la semelle intérieure mais avec l'imprimé « Leo 19 » en référence au numéro de maillot qu'il portait le jour où il a marqué ce but mythique.

Sur la languette et le flanc extérieur, on retrouve à nouveau des références à l'argentin dans un coloris orange alors qu'adidas s'est amusé en inscrivant « +F50 » sur la chaussure gauche et « +F30 » sur celle de droite, en clin d'œil au fait qu'à ses débuts, le joueur du Barça préférait la F30 à la F50, malgré le fait qu'elle soit d'une gamme inférieure.

Nommée « El Retorno », cette paire annonce donc le retour de Lionel Messi avec le silo qui l'a fait connaître, ou du moins son héritier. La X est en effet l'héritière de la F50 dont l'homme aux 6 ballons d'or était l'égérie à partir de 2006, année où il a rejoint la marque aux trois bandes. Avec la sortie de cette paire, adidas célèbre donc ses 15 ans de relation avec le natif de Rosario.

Lionel Messi débutera donc la Copa America face au Chili avec le remake de l'une de ses paires fétiches. Le rendez-vous est pris le 14 juin.