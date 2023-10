Antonio Conte n’a jamais utilisé de perruque !

Refusant le poste d’entraîneur du Napoli, Antonio Conte était de sortie dans les médias italiens. Toujours libre de tout contrat, le coach de 54 ans était invité dans l’émission Belve sur la Rai. Et s’il a abordé les questions autour de la suite de sa carrière et sur le football en général, il a aussi abordé des sujets plus décalés. Questionné sur son physique, il a expliqué qu’il aimait bien ses yeux.

Évidemment, il a été questionné sur ses cheveux lui qui est devenu chauve pendant un moment. Il a expliqué avoir subi une greffe, mais n’avoir jamais utilisé de perruque. «Je ne les aimais pas et je suis intervenu, mais je n’ai jamais eu de postiche. Je suis allé à Toronto pour la greffe et j’ai eu la chance de trouver un médecin qui avait soigné un ami. C’était la réalité et il fallait l’accepter. Je ne me sentais pas bien dans ma peau» a-t-il confié.