Les raisons du refus de Conte à Naples

Rares sont les entraîneurs qui peuvent se permettre de refuser Naples. Antonio Conte en fait partie. À 54 ans, l’Italien ne veut pas se presser, surtout en cours de saison et après un passage à Tottenham pour le moins délicat. Si les jours de Rudi Garcia sont comptés, Aurelio De Laurentiis s’active en coulisses pour trouver son successeur. Ce ne sera pas Conte. «Je ne prends pas d’équipes en cours de saison, car j’hérite d’une situation que je n’ai pas choisie», explique froidement le tacticien à la Rai, à la télévision.

Mais si l’ancien tacticien de l’Inter Milan ne souhaite pas s’engager au Napoli pour le moment, il reste tout de même intéressé par le club italien. «Naples et Rome sont deux endroits que j’aimerais connaître pour la passion qu’ils expriment. J’espère qu’un jour j’aurai la chance de vivre cette expérience», raconte-t-il, tout en affirmant qu’il a bel et bien refusé des offres en Arabie saoudite. À l’heure actuelle, Antonio Conte a «la volonté de continuer à attendre et à profiter de ma famille».