Manchester City : la soirée dramatique d’Erling Haaland

Manchester City peut le regretter. Lors du choc contre Chelsea pour la 25e journée de Premier League, les Cityzens n’ont pu faire mieux qu’un nul contre les Blues et tombent à la troisième place du classement de Premier League, derrière Arsenal et Liverpool. Avec un match en moins, certes, mais les hommes de Pep Guardiola voient tout de même Liverpool être en tête avec quatre points d’avance. De quoi provoquer une certaine frustration au sein des Skyblues, et notamment de la part d’Erling Haaland (23 ans).

Pour son premier choc depuis son retour de blessure, le Norvégien a vécu une soirée très compliquée. D’abord en difficulté en première période, l’attaquant de 23 ans a manqué le cadre après une belle reprise au retour des vestiaires (51e). Avant de se faire contrer in extremis par Colwill sur une nouvelle action dangereuse (61e), puis par Disasi (65e). Mais une dernière occasion aura particulièrement étonné les supporters des Skyblues.

Erling Haaland était très frustré

Le meilleur buteur de Premier League, avec 16 réalisations, a raté une énorme occasion de la tête à la 78e minute du match, alors qu’il était seul face au but de Đorđe Petrović. «J’ai joué 11 ans et j’ai marqué 11 buts, donc je ne peux pas donner trop de conseils à Erling (Haaland). Le prochain but, il le marquera», a d’ailleurs ironisé avec le sourire Pep Guardiola après le match. Si City a réussi à égaliser grâce à Rodri en fin de partie (1-1), l’ex-buteur de Dortmund était en colère.

Encore sur la pelouse de l’Etihad Stadium après le coup de sifflet final, Erling Haaland a même bousculé une caméra du diffuseur britannique de la rencontre après un gros plan réalisé sur lui. Symbole d’une frustration logique face à son manque de réussite contre les Londoniens. Muet depuis deux rencontres, toutes compétitions confondues, l’avant-centre de 23 ans aura néanmoins l’occasion de se reprendre dès mardi pour la réception de Brentford, en Premier League.