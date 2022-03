Les terribles confessions de Paul Pogba sur sa dépression

La suite après cette publicité

2022, une année capitale pour de nombreux joueurs de notre chère planète football. En effet, ils auront en ligne de mire le Mondial qui se déroulera au Qatar. Avec cet objectif en tête, certains d'entre eux ne devront pas se tromper au moment de trancher pour leur avenir. Ce sera le cas de Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester United, l'international tricolore va vivre un été mouvementé, lui dont le nom a été cité au PSG et à la Juventus.

Et nul doute que la Pioche va prendre un soin particulier à choisir sa future destination puisqu'il a été déçu de son passage à Manchester United comme il l'a confié dans un entretien accordé au Figaro. Une interview à coeur ouvert où le Frenchy a été invité à s'exprimer sur la dépression qui touche certains joueurs dans le milieu du football comme l'avait expliqué récemment Thierry Henry. Et Pogba a avoué en avoir fait plusieurs.

Pogba a eu plusieurs fois le blues

«Complètement, et plusieurs fois dans ma carrière. Je l’ai connu, mais on n’en parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es en dépression, tu veux juste t’isoler, être tout seul, ce sont des signes qui ne trompent pas. À titre personnel, cela a commencé quand j’étais avec José Mourinho à Manchester (2016-2017). Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie».

Il a ensuite ajouté : «bien entendu, on gagne beaucoup d’argent et on ne se plaint pas, vraiment, mais cela n’empêche pas de passer par des moments, comme tout le monde dans une vie, plus difficiles que d’autres. Parce que tu gagnes de l’argent, tu dois toujours être content ? Ce n’est pas comme ça, la vie. Mais, dans le football, cela ne passe pas, on n’est pourtant pas des superhéros, mais seulement des êtres humains».

Le Français a été soutenu

Un homme qui a pu compter sur le soutien des siens pour relever la tête durant les moments difficiles. «Je me recentre sur ma famille, mes amis, et l’envie de gagner des matchs ou de progresser ne part pas malgré tout. Je ne veux pas que des moments négatifs me fassent oublier tous mes acquis, mais ce n’est pas forcément facile et, quand je n’y arrive pas tout seul, je parle beaucoup avec «Tonton Pat» (Patrice Evra), des anciens joueurs qui ont connu cela, car ils vont te comprendre de suite. Mon psy peut être mon meilleur ami, ma femme ou mon fils. Parler, être écouté, ressortir toute cette rage et cette dépression qui te ronge, c’est obligatoire pour moi».

Et le Français âgé de 29 ans a réussi à surmonter ces épreuves difficiles, lui qui veut se concentrer sur le terrain et le plaisir de jouer à présent. Heureux avec les Bleus, Paul Pogba espère l'être aussi en club où il souhaite remporter des titres. Ce qu'il n'est pas parvenu à faire avec Manchester United ces dernières années. Une page qu'il devrait donc tourner cet été pour écrire un nouveau chapitre beaucoup plus joyeux pour lui on l'espère.