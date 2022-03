Paul Pogba dresse un terrible bilan de son passage à Manchester United

La suite après cette publicité

Il y a fort à parier que Paul Pogba vit ses dernières semaines du côté de Manchester United. Recruté en grande pompe en 2016 contre 105 M€ en provenance de la Juventus, le Français n'aura finalement jamais fait taire l'ensemble des critiques à son égard. Trop inconstant, agaçant parfois, brillant aussi... Mais c'est finalement l'irrégularité qui l'emporte quand on évoque ce bilan de bientôt six saisons. En fin de contrat en juin prochain, il représente assez bien ce Manchester United contemporain : de trop rares trophées (une Ligue Europa et une League Cup) malgré des millions dépensés en recrutement et en changements d'entraîneurs.

Les supporters mancuniens seront les premiers à le constater. Le Pogba aperçu en Angleterre n'est pas du tout le même qu'en équipe de France. «Déjà, je suis d’accord avec cette constatation, reconnaît l'intéressé au Figaro. C’est la vérité. Ici (avec les Bleus, ndlr), j’ai beaucoup plus de temps de jeu, le système est différent qu’en club. En fait, c’est simple, chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires.»

La frustration MU

Que ce soit sous Van Gaal, Mourinho, Solskjaer et maintenant Rangnick, le milieu de terrain a toujours semblé chercher et rarement trouver sa place. À croire que Didier Deschamps détient la recette miracle pour mettre le champion du monde 2018 dans de bonnes dispositions. «Ce n’est pas seulement cela. Le sélectionneur, on s’entend très bien, il m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle? Je pose la question et je n’ai pas la réponse» s'interroge-t-il comme pour mieux appuyer le trait.

Face à de telles déclarations, difficile de croire en une prolongation de contrat à Manchester, mais de quoi rêve-t-il alors ? «Continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées», ambitionne Pogba à six mois de défendre son titre de champion du Monde. Et lorsqu'on lui demande s'il se verrait au PSG, il répond : «Pourquoi pas? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club.» Le message est passé...