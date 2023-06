Allemagne : Toni Kroos fustige le niveau de la Nationalmannschaft

Le dernier rassemblement de l’Allemagne n’a pas été couronné de succès, loin de là. Avec deux défaites et un match nul, le bilan de la Nationalmannschaft est même plutôt très mauvais. Pas convoqué, Toni Kroos a pris le temps de réagir à cette nouvelle contre-performance au lendemain du dernier revers face à la Colombie dans le podcast Baywatch Berlin. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a pris sa retraite internationale après l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2021, attend une réaction, d’autant plus que la sélection allemande jouera l’Euro 2024 à domicile. Actuellement en vacances, le joueur de 33 ans n’a pas regardé la rencontre, comme il l’a avoué lors de l’émission. «Vous pensez que j’ai regardé ça ?», a-t-il tout d’abord répondu aux présentateurs.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’il n’y a pas de forme du tout. Je ne pense pas qu’ils en aient envie honnêtement. On dit souvent cela - la mentalité et tout le reste. Je pense qu’ils manquent en grande partie de confiance en eux et qu’ils ont actuellement peu de personnes qui peuvent les entraîner un peu. Et donc, c’est un peu comme si on se contentait de jouer sans trop se rebeller» a ensuite enchaîné le milieu de terrain du Real Madrid. «Je n’étais pas vraiment optimiste l’année dernière. Après les résultats obtenus maintenant contre des adversaires au maximum à moitié bons, cela ne s’est pas amélioré de manière décisive», a notamment confié Toni Kroos avant de rajouter en riant : «j’espère que le tirage au sort sera bon».

À lire

Vinicius Junior est le "franchise player" du Real Madrid