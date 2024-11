EdF : Lucas Chevalier est un peu déçu pour les JO

Cet été, l’équipe de France U23 a disputé les Jeux Olympiques de Paris 2024. La sélection, menée alors par Thierry Henry, a même fini en deuxième position et s’est emparée de la médaille d’argent. Lucas Chevalier (23 ans), qui s’était blessé peu avant la liste, aurait bien aimé être de la partie.

«C’est une question un peu difficile. Je revenais de blessure, j’étais en phase de rééducation. Si je revenais pour les Jeux Olympiques, j’allais revenir en cours de préparation. Je suis revenu le 15 juillet sur les terrains. On avait des barrages de Ligue des champions avec le LOSC. Comme je l’avais dit, si je peux tout faire, je fais tout. On était face à un problème, parce que c’était soit les barrages, soit l’équipe de France. Le président a décidé, et on ne peut que comprendre dans ces cas-là. Aujourd’hui, avec le parcours remarquable des Bleus, ça laisse forcément un léger regret. Au-delà de la médaille, ils ont vécu une aventure enrichissante pour tout le monde. A contrario, les barrages, on est passés. Je n’ai pas envie de dire que je regrette la situation, mais on doit faire des choix dans la vie. Est-ce que c’est ça qui aurait fait que j’arrive plus tôt en équipe de France? Je ne sais pas. Je pense surtout que la Ligue des champions en grande partie fait que je suis là». Et le portier tricolore espère bien rester un moment avec les A.