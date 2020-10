Manchester United - Chelsea : les compos probables

La suite après cette publicité

Ce samedi, la Premier League nous offre un choc entre Manchester United et Chelsea (à suivre en direct sur notre site). Deux équipes qui réalisent un début de saison moyen car après leur mercato XXL, les Blues espéraient un meilleur départ et pointent pour le moment à la 10e place. Quinzièmes, les Red Devils seront sans doute boostés par leur victoire au Parc des Princes contre le PSG en Ligue des Champions cette semaine (2-1). Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjær devrait proposer son 4-2-3-1 avec De Gea dans les buts. Une défense à quatre composée de Telles, Maguire, Tuanzebe et Wan-Bissaka. Un double pivot au milieu où devraient figurer McTominay et Fred. Sur l'aile gauche, Rashford devrait prendre place, Bruno Fernandes dans le rôle de numéro 10 et Mata à droite. Enfin, le Français Anthony Martial devrait tenir la pointe de l'attaque.

De son côté, Frank Lampard devrait aligner un 4-3-3 avec l'ancien Rennais Mendy dans les buts. La défense à quatre devrait être composée de Marcos Alonso, Zouma, Thiago Silva et James. Au milieu, on devrait retrouver l'international français Kanté avec Kovacic et Jorginho. Enfin en attaque, Mount, Werner et Havertz devraient être alignés.