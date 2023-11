OM-LOSC : l’énorme coup de gueule des supporters lillois après leur interdiction de déplacement

Six jours après les graves incidents survenus en marge d’OM-OL, la préfecture des Bouches-du-Rhône a acté l’interdiction de déplacement des supporters lillois, désireux de soutenir leur équipe face au club phocéen samedi au Vélodrome. Une décision «préventive», mais qui ne passe auprès de tout le monde. Via un communiqué commun publié ce vendredi, plusieurs groupes de supporters nordistes se sont indignés de cette décision, déplorant par ailleurs leur statut de victimes collatérales.

«À un peu plus de 24h du coup d’envoi, nous apprenons qu’une interdiction de déplacement des supporters du LOSC à Marseille devrait être prononcée par le ministère de l’Intérieur. De nombreux supporters lillois sont déjà sur place, se retrouvant bloqués devant cette décision liberticide. Situation qui nous rappelle fortement les débordements vus lors du dernier Ajaccio/Bordeaux et la fermeture du parcage visiteur en dernière minute. Nos autorités ne peuvent-elles pas apprendre de leurs erreurs ? Ces méthodes scandaleuses usées à répétition par les autorités qui, en plus de déplacer le problème, prouvent simplement la facilité avec laquelle les pouvoirs s’autorisent à s’asseoir sur leurs responsabilités.» Le message est passé.