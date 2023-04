Coupe du Roi : Osasuna se qualifie pour la finale

Une place en finale de Copa del Rey se jouait ce mardi entre l’Athletic Club et Osasuna. À domicile, le club de Bilbao voulait renverser la vapeur après la défaite 1-0 concédée lors du match aller suite à un but d’Ez Abde (47e). En terres basques, la formation d’Ernesto Valverde a montré qu’elle était capable de réagir et peu après la demi-heure de jeu, Inaki Williams trouvait la faille (33e).

Un but qui remettait les deux équipes à égalité sur la double confrontation et relançait totalement le suspense. Bilbao continuait de pousser afin de doubler la mise, mais Osasuna tenait bon et faisait preuve d’une grande résilience. Finalement, les deux équipes étaient dos à dos après 90 minutes et laissaient place à une prolongation. 30 minutes à l’issue desquelles Ibañez a fait la différence en égalisant à la 116e minute, condamnant l’Athletic. Osasuna est donc le premier finaliste de la Coupe du Roi 2023 et sera rejoint demain soir par le vainqueur de FC Barcelone - Real Madrid (1-0 pour les Blaugranas à l’aller).

