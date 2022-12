CdM 2022, Portugal - Maroc : la sortie surréaliste de Bruno Fernandes sur l'arbitrage

La suite après cette publicité

Sorti au stade des quarts de finale du Mondial par le Maroc, auteur d'un parcours historique, le Portugal n'a clairement pas digéré. Remontés au coup de sifflet final, les hommes de Fernando Santos n'avaient pas manqué de critiquer ouvertement l'arbitrage. Présent en zone mixte, Bruno Fernandes a, lui aussi, dénoncé à sa manière le choix d'un arbitre argentin, Facundo Tello, pour diriger cette rencontre face aux Lions de l'Atlas. Des propos qui risquent de faire jaser.

«Est-ce qu’ils vont donner la Coupe du monde à l’Argentine ? Je ne sais pas. Je m’en fous, je vais dire ce que je pense et les emmerder. Il est très étrange que dans notre match, il y ait un arbitre d'un pays qui est encore en lice et qu'il n'y ait pas d'arbitre portugais. Car s'ils ont le niveau pour la Ligue des Champions, ils ont aussi le niveau pour être ici. Les arbitres d'aujourd'hui ne sont pas habitués à la Ligue des Champions. Ils ont clairement fait pencher le match en notre défaveur car en première mi-temps, on aurait dû avoir un penalty. Mais on savait quel genre d’arbitre on aurait aujourd’hui, avec beaucoup d’arrêts de jeu. En seconde période, il y aurait dû avoir au moins 15 ou 20 minutes de temps additionnel (huit au total, ndlr)». Le message est passé...