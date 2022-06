Jean-Marc Furlan explique pourquoi il est resté à Auxerre

Après trois au club, Jean-Marc Furlan (64 ans) est parvenu à faire monter l'AJ Auxerre en Ligue 1. Les Bourguignons ont battu Saint-Etienne en barrages au terme d'une double confrontation très serrée (1-1, 1-1 a.p., 5-4 aux t.a.b.) et retrouvent l'élite 10 ans après l'avoir quitté. Furlan sera toujours sur le banc, lui qui avait émis des doutes sur son avenir. La faute à un contrat prolongé automatiquement d'un an en cas de promotion qu'il aurait bien renégocié pour avoir quelque chose de plus long. C'est ce qu'il a expliqué à la presse lors de la journée de reprise de l'AJA.

« On avait prévu ça avec mon agent, on avait fait un an de plus. J'en ai discuté avec monsieur Zhou (le propriétaire et président) longuement, il m'a dit qu'on verrait en novembre - décembre. Je pense que si on est 18es, je vais sauter, il n'y aura pas de discussion (rires). De ce point de vue, ça ne change pas grand-chose pour moi. Ce n'est pas très grave. On l'avait prévu nous, avec mon agent, alors je ferme ma gueule et j'accepte. Quand j'étais à Brest, ce sont eux (les dirigeants) qui m'avaient proposé, en mars-avril, juste un an de plus. J'ai dit alors : "Non, je n'accepte pas". Là, comme c'est moi qui l'avais prévu, et puis comme les joueurs me cassent les couilles en permanence pour me dire : "Coach, restez là, restez là". Alors je reste là (rires). »