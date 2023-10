Allemagne : pour sa première, Julian Nagelsmann a misé sur l’effet de surprise !

La suite après cette publicité

Il était temps de stopper l’hémorragie. Payant les frais d’une Coupe du monde 2022 manquée avec une élimination dès la phase de groupes, le tout conjugué à une succession de mauvais résultats dont une humiliation contre le Japon (4-1), le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne Hans-Dieter Flick a été démis de ses fonctions en septembre dernier. Consécutivement à cet échec, Julian Nagelsmann a été choisi par la Fédération allemande de football (DFB) pour reprendre les rênes de la Mannschaft. Un défi de poids pour le technicien allemand qui retrouve un banc six mois après une fin d’aventure délicate du côté du Bayern Munich. Malgré tout, le tacticien de 36 ans compte bien tirer les enseignements de son mandat en Bavière ainsi que de ses deux expériences à Hoffenheim puis à Leipzig pour insuffler une nouvelle dynamique à une équipe à la dérive depuis plusieurs mois.

Actuellement en stage en Amérique du Nord, l’Allemagne s’apprête à disputer deux rencontres amicales à huit mois de l’Euro 2024 : contre les Etats-Unis le 14 octobre à Hartford (Connecticut) et le 17 octobre à Philadelphie (Pennsylvanie) face au Mexique. L’objectif pour Julian Nagelsmann est le suivant : resserrer les liens entre les joueurs. «Un stage d’entraînement à l’étranger contribue toujours à l’ambiance car on passe beaucoup de temps ensemble. On peut se parler et apprendre à se connaître. Bien sûr, je connais déjà les joueurs mais je ne leur ai pas encore parlé personnellement, seulement au téléphone et c’est différent. On peut très bien utiliser le temps passé ensemble. Nous allons essayer de faire passer nos idées et de créer une première structure. Nous aurons certainement besoin des autres trêves internationales pour progresser. Mais nous allons créer une première structure sur laquelle nous pourrons nous appuyer aux Etats-Unis et jouer deux bons matchs internationaux», a déclaré le champion d’Allemagne 2022 devant la presse.

Pour ces prochaines échéances, le nouveau sélectionneur de la Mannschaft a dévoilé la liste des joueurs qui composeront son groupe à l’occasion de son premier rassemblement. D’entrée, le technicien de 36 ans a souhaité se démarquer de son prédécesseur en rappelant Mats Hummels. L’actuel défenseur central du Borussia Dortmund n’avait plus porté les couleurs de la sélection allemande depuis le 29 juin 2021 et un huitième de finale de l’Euro 2021 perdu face à l’Angleterre (2-0). Privé du Mondial 2022 au Qatar, le joueur de 33 ans était depuis écarté par Hansi Flick. «Mats (Hummels ndlr) est un joueur avec une très grande expérience, et c’est aussi ce que l’on veut voir. Il est excellent dans la construction du jeu, il a le courage de jouer les balles au milieu de terrain. Il prend parfois des risques et on va en avoir besoin contre des équipes qui défendent bas. Par son expérience, il est aussi bon dans le coaching, il a une bonne compréhension tactique. Je m’attends aussi à ce qu’il soit capable de transmettre les choses que je veux voir à ses coéquipiers à l’entraînement. Nous avons besoin de joueurs qui parlent beaucoup et qui peuvent comprendre mes idées et les transmettre», a justifié le sélectionneur allemand.

Julian Nagelsmann n’a pas tari d’éloges sur les capacités du joueur de 33 ans et pour lui, seule la performance compte. Ainsi, le sélectionneur allemand récompense à travers ce geste un joueur qui a su redevenir un titulaire indiscutable chez les Marsupiaux après une période moins faste. Un choix validé par Lothar Matthäus. «Quand la performance compte, l’âge ne compte pas. C’est pourquoi je suis tout à fait d’accord avec le retour de Hummels. En tant qu’entraîneur, c’est toujours bien d’avoir des joueurs expérimentés avec vous, qui prennent avant tout des responsabilités et ne se contentent pas de parler intelligemment», a expliqué le champion du monde 1990 dans les colonnes de Sport Bild. En plus du retour de Mats Hummels, Julian Nagelsmann a réaffirmé sa confiance envers Thomas Müller. Ignoré par Hansi Flick lors des rassemblements internationaux de mars et juin, le joueur du Bayern Munich avait été convoqué en urgence par l’intérimaire Rudi Völler pour pallier la blessure de Niklas Füllkrug avant d’inscrire son 45e but en sélection contre l’équipe de France (2-1), le 12 septembre.

À noter que Thomas Müller retrouve son coéquipier à Munich, Leon Goretzka, qui entretient une relation étroite avec Julian Nagelsmann depuis le passage de ce dernier en Bavière. De plus, en dépit de ses débuts mitigés avec Arsenal, Kai Havertz est bel et bien présent. Cependant, cette liste réserve aussi son lot de déceptions. En effet, Emre Can et Nico Schlotterbeck, coéquipiers de Mats Hummels au Borussia Dortmund ne sont pas du voyage. Pour le premier cité, Julian Nagelsmann estime «qu’il n’a pas la vie facile en club» et souhaite donc «lui enlever un peu de pression». Concernant l’ex-taulier du SC Fribourg, le technicien allemand mesure l’étendue de son « talent extraordinaire» mais son absence se justifie par «son manque de constance en club». L’autre grand perdant de ce rassemblement se nomme Timo Werner. Relégué dans la hiérarchie en attaque du côté de Leipzig, l’attaquant de 27 ans dispose d’un temps de jeu trop faible pour prétendre à une place dans le groupe de Julian Nagelsmann.

3 novices dans la liste de Julian Nagelsmann !

Du côté des surprises, trois joueurs tenteront de satisfaire les exigences de Julian Nagelsmann. Parmi eux, on retrouve Kevin Behrens. L’attaquant de l’Union Berlin est récompensé pour son début de saison convaincant d’un point de vue personnel (4 buts en 9 participations TCC) même si son équipe marque le pas depuis plusieurs semaines. Le joueur de 33 ans, qui a majoritairement évolué aux échelons inférieurs avant de découvrir l’élite du football allemand en 2021, doit sa convocation au fait que la Mannschaft peine à trouver un attaquant de métier depuis plusieurs années. «J’ai été choqué. Je ne m’attendais pas à être ici. C’est donc d’autant plus agréable que cela ait fonctionné. La qualité sur le terrain est énorme, le tempo est très élevé. Il faut s’y habituer et essayer de s’adapter», a réagi le natif de Brême lors de l’annonce de sa convocation même s’il est certain qu’il devra se contenter d’un second rôle, derrière Niklas Füllkrug. Autre grande surprise, la présence de Chris Führig. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives, l’ailier de 25 ans est l’un des joueurs en vogue en Bundesliga et à l’image du début de saison tonitruant du VfB Stuttgart, il brille de mille feux aux côtés de Serhou Guirassy. Nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en première division allemande, le natif de Castrop-Rauxel semble déjà avoir conquis le cœur de Thomas Müller. «J’ai été surpris qu’un joueur comme Chris (Führig ndlr) n’ait pas fait le grand saut plus rapidement. Je dois lui demander comment sa carrière s’est déroulée jusqu’à présent parce que c’est un joueur agile, doté d’un bon état d’esprit et d’une bonne technique de tir. Pourquoi n’a-t-il montré son potentiel qu’à l’âge de 25 ans», s’est interrogé le Bavarois au micro de Sky Sports, visiblement impressionné par son homologue souabe.

Tout aussi surprenant que ses deux compères précédemment cités, Robert Andrich est lui aussi du voyage. Cette saison, le milieu de terrain de 29 ans est en concurrence avec Granit Xhaka et Ezequiel Palacios dans l’entrejeu au Bayer Leverkusen. Apparu à 6 reprises avec les Werkself, il n’a été titularisé qu’à une seule reprise par son entraîneur, Xabi Alonso. Toutefois, Julian Nagelsmann reste persuadé des qualités défensives du natif de Postdam. «Nous voulions un profil différent au poste de n°6. C’est quelqu’un qui peut être incroyablement actif défensivement et être un peu destructeur. Il a une mentalité de gagnant hors pair et un sens des responsabilités quand il s’agit de conserver un résultat», a indiqué le technicien allemand. Reste à savoir si les choix réalisés par Julian Nagelsmann permettront à l’Allemagne de sortir la tête de l’eau et de retrouve ses allures d’antan. Des premiers éléments de réponse devraient intervenir à l’issue des prochains rendez-vous de la Mannschaft en Amérique du Nord.